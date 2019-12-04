Ливерпуль
    -
    23:15
    04.12.19
    Энфилд
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 15
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      Ливерпуль - Эвертон
      Чемпионат Англии - 4 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Эвертон на Eurosport.ru! 4 декабря 2019 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Если вы знаете, что может быть круче, чем мерсисайдское дерби в середине недели, напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам правда интересно. Но мы в любом случае ждем вас на Eurosport!

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