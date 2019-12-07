Эвертон
    -
    15:30
    07.12.19
    Гудисон Парк
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 16
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      Онлайн
      Эвертон - Челси
      Чемпионат Англии - 7 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Челси на Eurosport.ru! 7 декабря 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дункан Фергюсон или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эвертон и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эвертон и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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