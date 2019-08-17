Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    17:00
    17.08.19
    Амэкс Стэдиум
    Вест Хэм
      Чемпионат Англии • Тур 2
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      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Вест Хэм
      Чемпионат Англии - 17 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Вест Хэм на Eurosport.ru! 17 августа 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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