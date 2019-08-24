Ливерпуль
    -
    19:30
    24.08.19
    Энфилд
    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 3
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      Онлайн
      Ливерпуль - Арсенал
      Чемпионат Англии - 24 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Арсенал на Eurosport.ru! 24 августа 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ливерпуль» и «Арсенал» врубаются в главный матч английского тура – вы не простите себе, если не проследите за этой игрой на Eurosport.ru.

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