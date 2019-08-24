Норвич
    -
    14:30
    24.08.19
    Карроу Роуд
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Норвич - Челси
      Чемпионат Англии - 24 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Норвич – Челси на Eurosport.ru! 24 августа 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Даниэль Фарке или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвич и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Норвич и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0