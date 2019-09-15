Уотфорд
2-ой тайм
2
-
2
18:30
15.09.19
Викаридж Роуд
Арсенал
Смотри за действиями игроков в реальном времени
Чемпионат Англии • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Уотфорд
  • Арсенал
  • ХолебасЯнмат
    78'
  • Лено
    77'
  • ОзилНелсон
    71'
  • ГендузиТоррейра
    67'
  • ХьюзПерейра
    63'
  • СебальосУиллок
    60'
  • Кико
    56'
  • ГрейСарр
    54'
  • Клеверли
    54'
  • 1-ый тайм
  • Уотфорд
  • Арсенал
  • Холебас
    45'
  • Гендузи
    45'
  • Колашинац
    43'
  • Обамеянг
    32'
  • Обамеянг
    21'
Перед матчем

Онлайн
Уотфорд - Арсенал
Чемпионат Англии - 15 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Арсенал на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уотфорд и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уотфорд и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0