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- 2-ой тайм
- ХолебасЯнмат78'
- Лено77'
- ОзилНелсон71'
- ГендузиТоррейра67'
- ХьюзПерейра63'
- СебальосУиллок60'
- Кико56'
- ГрейСарр54'
- Клеверли54'
- 1-ый тайм
- Холебас45'
- Гендузи45'
- Колашинац43'
- Обамеянг32'
- Обамеянг21'
Перед матчем
Онлайн
Уотфорд - Арсенал
Чемпионат Англии - 15 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Арсенал на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уотфорд и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уотфорд и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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