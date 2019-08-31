Бёрнли
    -
    19:30
    31.08.19
    Тёрф Мур
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 4
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Бёрнли - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 31 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Ливерпуль на Eurosport.ru! 31 августа 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! Команда Шона Дайча забила «Ливерпулю» во всех шести матчах с тех пор, как Юрген Клопп возглавил «красных». Получит ли «Ливерпуль» еще одну пробоину, и потеряет ли очки – узнай с помощью текстовой трансляции на Eurosport.ru.

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