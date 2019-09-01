Арсенал
    -
    18:30
    01.09.19
    Эмирейтс
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 4
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      Арсенал - Тоттенхэм
      Чемпионат Англии - 1 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 1 сентября 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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