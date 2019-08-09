Ливерпуль
    -
    22:00
    09.08.19
    Энфилд
    Норвич
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      Ливерпуль - Норвич
      Чемпионат Англии - 9 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Норвич на Eurosport.ru! 9 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Ливерпуль» начинает сезон АПЛ матчем против новичка. Новая битва за титул. Новые амбиции. Новый сезон. Ура!

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