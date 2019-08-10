Вест Хэм
    -
    14:30
    10.08.19
    Олимпийский стадион
    Манчестер Сити
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      Вест Хэм - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 10 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Хэм и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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