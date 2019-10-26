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Бёрнли - Челси
Чемпионат Англии - 26 октября 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Челси на Eurosport.ru! 26 октября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бёрнли и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Второй подряд выезд для «Челси» за последнюю неделю. С «Аяксом» в ЛЧ получилось весьма удачно, но как сложится визит к «Бёрнли»? Шон Дайч и его команда не так просты, как кажется.