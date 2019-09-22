Челси
    -
    18:30
    22.09.19
    Стэмфорд Бридж
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 6
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      Челси - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 22 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Ливерпуль на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фрэнк Лэмпард или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Обладатели обоих еврокубков, победители ЛЧ и ЛЕ, соперники по последнему Суперкубку УЕФА – все это «Челси» и «Ливерпуль». И они спокойно играют друг с другом в чемпионате. Присоединяйтесь к трансляции Eurosport.ru, чтобы узнать об их матче все.

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