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Астон Вилла - Брайтон-энд-Хоув Альбион

Чемпионат Англии - 19 октября 2019

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 19 октября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Астон Вилла и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

