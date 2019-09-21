Манчестер Сити
    -
    17:00
    21.09.19
    Этихад
    Уотфорд
      Чемпионат Англии • Тур 6
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      Манчестер Сити - Уотфорд
      Чемпионат Англии - 21 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Уотфорд на Eurosport.ru! 21 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Уотфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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