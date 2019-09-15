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- 2-ой тайм
- Шнайдерлин90'
- РикоМипэм90'
- РишарлисонУолкотт81'
- КукЛерма77'
- Уилсон72'
- СигурдссонКин71'
- Кэлверт-ЛьюинБернард71'
- Фрейзер67'
- Ришарлисон66'
- Динь58'
- УилсонФрейзер57'
- 1-ый тайм
- Кэлверт-Льюин44'
- Делф40'
- Уилсон23'
Перед матчем
Онлайн
Борнмут - Эвертон
Чемпионат Англии - 15 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Эвертон на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдди Хaу или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Борнмут и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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