Борнмут
Завершено
0
3
-
1
0
16:00
15.09.19
Виталити Стэдиум
Эвертон
Чемпионат Англии • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Борнмут
  • Эвертон
  • Шнайдерлин
    90'
  • РикоМипэм
    90'
  • РишарлисонУолкотт
    81'
  • КукЛерма
    77'
  • Уилсон
    72'
  • СигурдссонКин
    71'
  • Кэлверт-ЛьюинБернард
    71'
  • Фрейзер
    67'
  • Ришарлисон
    66'
  • Динь
    58'
  • УилсонФрейзер
    57'
  • 1-ый тайм
  • Борнмут
  • Эвертон
  • Кэлверт-Льюин
    44'
  • Делф
    40'
  • Уилсон
    23'
Перед матчем

Онлайн
Борнмут - Эвертон
Чемпионат Англии - 15 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Эвертон на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдди Хaу или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Борнмут и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0