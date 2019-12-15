Манчестер Юнайтед
    -
    17:00
    15.12.19
    Олд Траффорд
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 17
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Эвертон
      Чемпионат Англии - 15 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Эвертон на Eurosport.ru! 15 декабря 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Дункан Фергюсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Коростелев
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      13:07

      «Эвертон» после увольнения тренера грохнул «Челси» и теперь намерен сделать то же самое с «МЮ». Получится ли у Сульшера остановить ливерпульских ребят?

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