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Ньюкасл - Вест Хэм

Чемпионат Англии - 5 июля 2020

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Вест Хэм на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 16:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стив Брюс или Дэвид Мойес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ньюкасл и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

