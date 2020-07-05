Ливерпуль
    -
    18:30
    05.07.20
    Энфилд
    Астон Вилла
      Чемпионат Англии • Тур 33
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      Ливерпуль - Астон Вилла
      Чемпионат Англии - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Астон Вилла на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      «Ливерпуль» охотится за первой победой в статусе чемпионов Англии – высший символизм заключается в том, что «красные» могут оформить ее на «Энфилде». Если, конечно, «Вилла» не решит всех удивить и как следует не поздравит «красных» с завоеванием титула вслед за «Сити».