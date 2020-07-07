Арсенал
    -
    22:15
    07.07.20
    Эмирейтс
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 34
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      Арсенал - Лестер Сити
      Чемпионат Англии - 7 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Лестер Сити на Eurosport.ru! 7 июля 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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