Астон Вилла
    -
    18:15
    21.06.20
    Вилла Парк
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Астон Вилла - Челси
      Чемпионат Англии - 21 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Челси на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астон Вилла и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Игорь Агафонов
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      И Англия приостановила чемпионат ориентировочно до 4 апреля. Верим, что коронавирус будет побежден.

       

      Привет! Матчи отменяются с пугающей скоростью, но Англия пока держится и готова играть без зрителей. Если матч состоится, мы проведем его текстовый онлайн: «Челси» и «Астон Вилла» – это очень интересно.