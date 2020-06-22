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Манчестер Сити - Бёрнли
Чемпионат Англии - 22 июня 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Бёрнли на Eurosport.ru! 22 июня 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Сити» делает вид, что гонка за титул продолжается. «Бёрнли» же приехал за сенсацией – АПЛ играют без зрителей, почему бы не удивить всех, забрав на «Этихаде» 3 очка? Премьер-лига во время пандемии таит в себе немало интересного.