Борнмут
    -
    21:45
    20.06.20
    Виталити Стэдиум
    Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Борнмут - Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии - 20 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 20 июня 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдди Хaу или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Борнмут и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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