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Ливерпуль - Челси
Чемпионат Англии - 22 июля 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Челси на Eurosport.ru! 22 июля 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Лестер» оступился, а значит, это отличный шанс для парней Лэмпарда поиграть в следующем сезоне в ЛЧ. Следите за матчем «Ливерпуль» – «Челси» на Eurosport.ru.