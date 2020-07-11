Шеффилд Юнайтед
    -
    19:30
    11.07.20
    Брамалл Лэйн
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 35
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Шеффилд Юнайтед - Челси
      Чемпионат Англии - 11 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Челси на Eurosport.ru! 11 июля 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Челси» обороняет третью строчку от набегов «Лестера» и «МЮ» и мешает «Шеффилду» добраться до еврокубковой зоны. Будет интересно!