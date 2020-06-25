Челси
    -
    22:15
    25.06.20
    Стэмфорд Бридж
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 31
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      Челси - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 25 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 25 июня 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фрэнк Лэмпард или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Челси» гонится за топ-4, и очки в матче с будущим вице-чемпионом Англии очень пригодились бы «синим». Но и «Манчестер Сити» тоже не бросит играть и как минимум побьется на «Стэмфорд Бридж».