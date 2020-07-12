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Тоттенхэм - Арсенал
Чемпионат Англии - 12 июля 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Арсенал на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Тоттенхэм» лихорадит – лишь две победы в четырех матчах и лишь 10-е место в таблице. «Арсенал» после двух поражений на старте посткоронавирусного отрезка взял три игры из четырех и отстоял ничью с крепким «Лестером». Обоим участникам лондонского дерби нужно гнаться за топ-4 и Лигой чемпионов – и очный матч станет последним шансом.