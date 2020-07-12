Вулверхэмптон Уондерерс
    -
    14:00
    12.07.20
    Молинью
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 35
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      Вулверхэмптон Уондерерс - Эвертон
      Чемпионат Англии - 12 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Эвертон на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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