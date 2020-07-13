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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Чемпионат Англии - 13 июля 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Саутгемптон на Eurosport.ru! 13 июля 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! «МЮ» мчится в Лигу чемпионов, а «Саутгемптон» не против этому помешать. Писать об этом буду я, Сурен Аванесьян.