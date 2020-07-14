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Челси - Норвич
Чемпионат Англии - 14 июля 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Норвич на Eurosport.ru! 14 июля 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фрэнк Лэмпард или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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У «Челси» отличнейшие шансы на бронзу и, чтобы не упустить их, нужно обыграть последнюю команду лиги. «Лестер» и «МЮ» не простят ошибки.