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Ливерпуль - Вест Хэм
Чемпионат Англии - 24 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Вест Хэм на Eurosport.ru! 24 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Дэвид Мойес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ливерпуль» обнулил свой счетчик с матчами без поражений, но все еще идет чистым в чемпионате. На пути к идеальному сезону АПЛ – «Вест Хэм», который неделей ранее попал под каток «Сити» и вряд ли успел оправится от того нокдауна. Сколько минут продержаться «молотобойцы» без пропущенных голов? Узнаем вместе на Eurosport.ru.