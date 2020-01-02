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Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Чемпионат Англии - 2 января 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! 2 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Шеффилд Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Если вы второй день не можете заставить себя встать с дивана, чтобы пойти жить новую жизнь, запланированную с нового года, для вас есть отличный матч. Присоединяйтесь!