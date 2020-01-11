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Тоттенхэм - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 11 января 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 11 января 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Субботний вечер в компании Клоппа, Моуринью и Eurosport.ru, разве что-то может быть лучше? Присоединяйтесь к нашей текстовой онлайн-трансляции!