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- 1-ый тайм
- МанеМинамино33'
- Хендерсон8'
Перед матчем
Онлайн
Вулверхэмптон Уондерерс - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 23 января 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Ливерпуль на Eurosport.ru! 23 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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По статистике: 1:4. У «Вулвз» пока все грустно в последней третьи поля, особых моментов нет.
А не получил ли Мане травму именно в том эпизоде с Невешом? В любом случае, здоровья, Садио.
ВОТ ТАК ВОТ! Мане покидает поле еще в первом тайме, а Такуми Минамино дебютирует в АПЛ! Осу!
Нету не придумал ничего лучше, чем оформить закидушку в штрафную на Хименеса и Траоре. До них мяч не дошел и в свою сторону Нету услышал громкое «Эх» от трибун.
Какая-то из серий сегодня падет. Но стрик из 7 матчей без поражение после 7 вечера – это ж круто. Звучит очень необычно.
Хименес пытался вычертить вокруг Ван Дейка круг и сам чуть не повалился в штрафной. Устоял, до ВАРа дело не дошло. А может зря?
Все живы, Невеш тоже на поле. А вот скорость игры как-то помирает. Срочно оформите ей помощь.
Встречу продолжили, фейр-плей «волками» соблюден. Все четко.
Оказывают вундеркинду «Вулвз» сейчас помощь прямо на газоне. О замене пока речи не идет.
Садио Мане пока забить не может, зато уже убивает соперников. Невеш оказался на газоне после встречи с киллером-форвардом, Фирмино пришлось выбивать мяч за пределы поля.
Каков шанс того, что «Ливерпуль» сегодня не выиграет? Статистика говорит, что вообще забудьте о другом результате, кроме виктории гостей.
Вот и Мане получил свою топовую передачку, но Дендонкер пока против бенефиса Садио. Угловой.
Какой же Траоре лучший. Эта машина сейчас секунд 15 носилась от двух кучек «Ливерпуля» по 4 игрока в каждой. И ведь сумел отдать пас!
САЛАХИЩЕ! В ответной контре египтянин сам дважды лупасил по воротам, но попал в четкую линию из кипера и двух защитников. Дважды. Повезло сейчас «Вулверхэмптону».
АХХ! Траоре залетел в штрафную на провах качка, точно подал на Хименеса, но два-три удара «Вулверхэмптона» за пару секунд было заблокированно всеми, кто там находился.
Кто-нибудь объяснит человеку, что крайний защитник не должен делать столько ассистов. Уже 22-й за 2 неполных сезона. Монстрище.
«Вулвз» по большей части читают все разрисовки гостей, но пасы «Ливерпуля» проходят просто сквозь игроков в желтом. Клопп, ну волшебник.
Тут еще и Фирмино ушатал Нету, прямо выкинув его за пределы поля. Форварды общаются на своем языке – языке боли.
А «волки» уже успели раскрыть пасть и почти куснуть Алиссона, но Нету решил пока оставить хозяев без голов. Ну Нету, так Нету.
А ведь два дня назад «Ливерпулю» помогал другой Хендерсон – кипер «Шеффилда» как мог тащил удари «Сити», но раз пропустил от Агуэро. Теперь тащит другой Хенди. Шикарная связка бы получилась, кипер-хавбек.
Неудался молодому заищитнику штрафной и он пошел подавать угловой. Молодой англичанин шикарно вырезал подачку на ближний угол и Хендерсон взлетел за «тем самым» мячом. 0:1, «Ливерпуль» просит закончить матч прямо сейчас.
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! ХЕНДЕРСОН С ПОДАЧИ ТРЕНТАААА!
ТРЕНТ! Шарахнул кому-то в голову и заработал угловой. Пока рады и малому.
Ух. Там Коуди принял Салаха своим могучим торсом и отправил того в нокдаун. Оливер не оценил и поставил опасный штрафной. Конор-Конор, опять проблемы.
Покидали уже команды друг другу по разу в штрафную, но в ответ спокойно сдерживали эти атаки. Трибуны там орут, будто финал ЛЧ идет. Стильно.
По-царски себя чувствует «Ливерпуль» на «Моленью» и вальяжно катает мяч на своей половине поля. Вот это важный цаца у нас появился.
ПОЕХАЛИ!
Ну и главная статистика на сегодня за минуту до стартового свистка. Эти мужчины сегодня будут выяснять, кто из них самый крутецкий крутыш. Пока чуть лучше получается у Садио. Хименес, поднажми!
Вот вам голешник на «Моленью» от хозяев в ворота «Ливерпуля». Сколько сегодня таких баночек увидим?
Еще немного статы. Алиссон прокачал навык «сухарик» на максимум и уже 7 матчей не пропускает вообще. Сегодняшний клиншит может позволить «Ливерпулю» повторить результат 11-летней давности от их главных врагов из Манчестера.
Крутую статистику оставим напоследок, пока – странная. «Вулвз» впервые сыграют в четверг, а «Ливерпуль» проиграл 6 из 8 матчей в этот день. Санту, веришь в приметы?
Есть ли такие бравые мужчины и дамы? Снимаю шляпу перед вами.
Всем привет! «Ливерпуль» второй раз за месяц встречается с самым неудобным соперником топовой шестерки АПЛ – «Вулверхэмптоном». Санту уже дважды разорвал «Сити» и теперь жаждет крови из Мерсисайда. Меня зовут Александр Непраш, давайте насладимся рубиловом.
За последние 3 года «Вувлз» вырубали «Ливерпуль» в двух из пяти матчей – хороший результат для нетоп-команды и неплохая интрига к ближайшему матчу. Наемники Клоппа готовы убивать, парни Санту – валить лидера, как было с «Сити». Способны ли «волки» куснуть «Ливер» за чемпионство? Узнаем вместе на Eurosport.ru.