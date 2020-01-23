Вулверхэмптон Уондерерс
    1-ый тайм
    0
    -
    1
    23:00
    23.01.20
    Молинью
    Ливерпуль
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    • Вулверхэмптон Уондерерс
    • Ливерпуль
    • МанеМинамино
      33'
    • Хендерсон
      8'
    Перед матчем

    Онлайн
    Вулверхэмптон Уондерерс - Ливерпуль
    Чемпионат Англии - 23 января 2020

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Ливерпуль на Eurosport.ru! 23 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
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    37' 

    По статистике: 1:4. У «Вулвз» пока все грустно в последней третьи поля, особых моментов нет.

    35'

    А не получил ли Мане травму именно в том эпизоде с Невешом? В любом случае, здоровья, Садио.

    • Такуми Минамино
      УшелСадио МанеЛиверпульВОТ ТАК ВОТ! Мане покидает поле еще в первом тайме, а Такуми Минамино дебютирует в АПЛ! Осу!
    • Такуми Минамино
      ВышелТакуми МинаминоЛиверпуль
    33'

    ВОТ ТАК ВОТ! Мане покидает поле еще в первом тайме, а Такуми Минамино дебютирует в АПЛ! Осу!

    31' 

    Нету не придумал ничего лучше, чем оформить закидушку в штрафную на Хименеса и Траоре. До них мяч не дошел и в свою сторону Нету услышал громкое «Эх» от трибун.

    30' 

    Какая-то из серий сегодня падет. Но стрик из 7 матчей без поражение после 7 вечера – это ж круто. Звучит очень необычно.

    29' 

    Хименес пытался вычертить вокруг Ван Дейка круг и сам чуть не повалился в штрафной. Устоял, до ВАРа дело не дошло. А может зря?

    27' 

    Все живы, Невеш тоже на поле. А вот скорость игры как-то помирает. Срочно оформите ей помощь.

    26' 

    Встречу продолжили, фейр-плей «волками» соблюден. Все четко.

    25'

    Оказывают вундеркинду «Вулвз» сейчас помощь прямо на газоне. О замене пока речи не идет.

    24' 

    Садио Мане пока забить не может, зато уже убивает соперников. Невеш оказался на газоне после встречи с киллером-форвардом, Фирмино пришлось выбивать мяч за пределы поля.

    23' 

    Каков шанс того, что «Ливерпуль» сегодня не выиграет? Статистика говорит, что вообще забудьте о другом результате, кроме виктории гостей.

    21' 

    Вот и Мане получил свою топовую передачку, но Дендонкер пока против бенефиса Садио. Угловой.

    20' 

    Какой же Траоре лучший. Эта машина сейчас секунд 15 носилась от двух кучек «Ливерпуля» по 4 игрока в каждой. И ведь сумел отдать пас!

    19'

    САЛАХИЩЕ! В ответной контре египтянин сам дважды лупасил по воротам, но попал в четкую линию из кипера и двух защитников. Дважды. Повезло сейчас «Вулверхэмптону».

    18'

    АХХ! Траоре залетел в штрафную на провах качка, точно подал на Хименеса, но два-три удара «Вулверхэмптона» за пару секунд было заблокированно всеми, кто там находился.

    17' 

    Кто-нибудь объяснит человеку, что крайний защитник не должен делать столько ассистов. Уже 22-й за 2 неполных сезона. Монстрище.

    16' 

    «Вулвз» по большей части читают все разрисовки гостей, но пасы «Ливерпуля» проходят просто сквозь игроков в желтом. Клопп, ну волшебник.

    14' 

    Тут еще и Фирмино ушатал Нету, прямо выкинув его за пределы поля. Форварды общаются на своем языке – языке боли.

    12' 

    А «волки» уже успели раскрыть пасть и почти куснуть Алиссона, но Нету решил пока оставить хозяев без голов. Ну Нету, так Нету.

    11' 

    А ведь два дня назад «Ливерпулю» помогал другой Хендерсон – кипер «Шеффилда» как мог тащил удари «Сити», но раз пропустил от Агуэро. Теперь тащит другой Хенди. Шикарная связка бы получилась, кипер-хавбек.

    9' 

    Неудался молодому заищитнику штрафной и он пошел подавать угловой. Молодой англичанин шикарно вырезал подачку на ближний угол и Хендерсон взлетел за «тем самым» мячом. 0:1, «Ливерпуль» просит закончить матч прямо сейчас.

    • Джордан Хендерсон
      ГолДжордан ХендерсонЛиверпульГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! ХЕНДЕРСОН С ПОДАЧИ ТРЕНТАААА!
      В этом матчеГолы1В створ1
    8'

    ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! ХЕНДЕРСОН С ПОДАЧИ ТРЕНТАААА!

    6'

    ТРЕНТ! Шарахнул кому-то в голову и заработал угловой. Пока рады и малому.

    5' 

    Ух. Там Коуди принял Салаха своим могучим торсом и отправил того в нокдаун. Оливер не оценил и поставил опасный штрафной. Конор-Конор, опять проблемы.

    4' 

    Покидали уже команды друг другу по разу в штрафную, но в ответ спокойно сдерживали эти атаки. Трибуны там орут, будто финал ЛЧ идет. Стильно.

    2' 

    По-царски себя чувствует «Ливерпуль» на «Моленью» и вальяжно катает мяч на своей половине поля. Вот это важный цаца у нас появился.

    1'

    ПОЕХАЛИ!

    22:59 

    Ну и главная статистика на сегодня за минуту до стартового свистка. Эти мужчины сегодня будут выяснять, кто из них самый крутецкий крутыш. Пока чуть лучше получается у Садио. Хименес, поднажми!

    22:57 

    Вот вам голешник на «Моленью» от хозяев в ворота «Ливерпуля». Сколько сегодня таких баночек увидим?

    22:53 

    Еще немного статы. Алиссон прокачал навык «сухарик» на максимум и уже 7 матчей не пропускает вообще. Сегодняшний клиншит может позволить «Ливерпулю» повторить результат 11-летней давности от их главных врагов из Манчестера.

    22:50 

    Крутую статистику оставим напоследок, пока – странная. «Вулвз» впервые сыграют в четверг, а «Ливерпуль» проиграл 6 из 8 матчей в этот день. Санту, веришь в приметы?

    22:48 

    Есть ли такие бравые мужчины и дамы? Снимаю шляпу перед вами.

    22:47 

    Всем привет! «Ливерпуль» второй раз за месяц встречается с самым неудобным соперником топовой шестерки АПЛ – «Вулверхэмптоном». Санту уже дважды разорвал «Сити» и теперь жаждет крови из Мерсисайда. Меня зовут Александр Непраш, давайте насладимся рубиловом.

     

    За последние 3 года «Вувлз» вырубали «Ливерпуль» в двух из пяти матчей – хороший результат для нетоп-команды и неплохая интрига к ближайшему матчу. Наемники Клоппа готовы убивать, парни Санту – валить лидера, как было с «Сити». Способны ли «волки» куснуть «Ливер» за чемпионство? Узнаем вместе на Eurosport.ru.

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