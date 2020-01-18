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Ньюкасл - Челси
Чемпионат Англии - 18 января 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Челси на Eurosport.ru! 18 января 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стив Брюс или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ньюкасл и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Молодая лондонская гвардия» под командованием легендарного Фрэнка Лэмпарда прибыла на северо-восток Англии, чтобы нанести поражение местному «Ньюкаслу». Присоединяйтесь к нашей текстовой онлайн-трансляции, будем вместе следить за матчем!