Тоттенхэм
    -
    22:30
    22.01.20
    Tottenham Hotspur Stadium
    Норвич
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Онлайн
      Тоттенхэм - Норвич
      Чемпионат Англии - 22 января 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Норвич на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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