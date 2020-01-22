Манчестер Юнайтед
    -
    23:15
    22.01.20
    Олд Траффорд
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Манчестер Юнайтед - Бёрнли
      Чемпионат Англии - 22 января 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Бёрнли на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Среда – это половина недели? Наверное. Но совсем точно, что зарядиться на остаток рабочих дней можно посмотрев крутой футбик: Сульшер против новичка лиги. Давайте глянем, что там получится?

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