Онлайн

Кристал Пэлас - Саутгемптон

Чемпионат Англии - 21 января 2020

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кристал Пэлас – Саутгемптон на Eurosport.ru! 21 января 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рой Ходжсон или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кристал Пэлас и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кристал Пэлас и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

