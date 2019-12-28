Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    15:30
    28.12.19
    Амэкс Стэдиум
    Борнмут
      Чемпионат Англии • Тур 20
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      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Борнмут
      Чемпионат Англии - 28 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Борнмут на Eurosport.ru! 28 декабря 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Эдди Хaу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Борнмут и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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