Манчестер Сити
    -
    21:00
    29.12.19
    Этихад
    Шеффилд Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 20
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      Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
      Чемпионат Англии - 29 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! 29 декабря 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Манчестер Сити» провожает 2019 год матчем с крепким середняком. Нужно выжить после бойни с «Вулверхэмптоном» и взять три очка с «Шеффилд Юнайтед».

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