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Уотфорд - Вулверхэмптон Уондерерс

Чемпионат Англии - 1 января 2020

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 1 января 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Найджел Пирсон или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уотфорд и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Уотфорд и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

