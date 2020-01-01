Арсенал
    -
    23:00
    01.01.20
    Эмирейтс
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 21
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      Арсенал - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 1 января 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 1 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Бери салатик и залетай в лайв Eurosport.ru. А еще не бойся за лишние килограммы, потому что этот матч их точно сожжет.

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