Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    15:30
    01.01.20
    Амэкс Стэдиум
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 21
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      Онлайн
      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Челси
      Чемпионат Англии - 1 января 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Челси на Eurosport.ru! 1 января 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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