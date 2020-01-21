Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
Чемпионат Англии - 21 января 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 21 января 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Сити» впервые за долгое время вырвался на вторую строчку и слезливо поглядывает на «Ливерпуль». Впереди – скромный «Шеффилд», который играет в Робин Гуда и изредка бахает грандов. Увидим ли мы вновь Пепа, который хватается за голову? Узнаем вместе на Eurosport.ru