Шеффилд Юнайтед
    -
    22:30
    21.01.20
    Брамалл Лэйн
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 21 января 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 21 января 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Сити» впервые за долгое время вырвался на вторую строчку и слезливо поглядывает на «Ливерпуль». Впереди – скромный «Шеффилд», который играет в Робин Гуда и изредка бахает грандов. Увидим ли мы вновь Пепа, который хватается за голову? Узнаем вместе на Eurosport.ru

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