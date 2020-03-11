Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Сити - Арсенал
Чемпионат Англии - 11 марта 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Арсенал на Eurosport.ru! 11 марта 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Сити» умудрился трижды за один сезон слить «МЮ», но своему любимчику-«Арсеналу» за 5 матчей «горожане» накидали 14 голов. Однако в среду взбунтоваться могут и «пушкари», ведь это будет первый матч Артеты против Пепа. Сможет ли ученик слить учителя? Узнаем вместе на Eurosport.ru.