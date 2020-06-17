Астон Вилла
    -
    20:00
    17.06.20
    Вилла Парк
    Шеффилд Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Онлайн
      Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
      Чемпионат Англии - 17 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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