Уотфорд
    -
    20:30
    29.02.20
    Викаридж Роуд
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Уотфорд - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 29 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Ливерпуль на Eurosport.ru! 29 февраля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Найджел Пирсон или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уотфорд и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уотфорд и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Игорь Агафонов
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      Привет! 4 победы «Ливерпуля» до чемпионства – это реальность? «Уотфорд» очень постарается отсрочить долгожданный титул АПЛ для «красных» в эту субботу. Просто не будет.