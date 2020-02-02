Тоттенхэм
    -
    19:30
    02.02.20
    Tottenham Hotspur Stadium
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 2 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 2 февраля 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Клоппа и его бригаду уже не догнать, но забраться повыше в таблице хочется каждому. Моуринью метит в топ-5, а «Сити» на пятки наступает мощнейший «Лестер». Присоединяйтесь к нашей текстовой онлайн-трансляции и наблюдайте за главным матчем уикенда!

      anguy Ndombele of Tottenham Hotspur looks on as Oleksandr Zinchenko of Manchester City controls the ball during the Premier League match between Manchester City and Tottenham Hotspur