Челси
    -
    23:00
    17.02.20
    Стэмфорд Бридж
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Челси - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 17 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 17 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фрэнк Лэмпард или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Две бывшие команды Жозе Моуринью играют во славу Особенного. «Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж»!