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Манчестер Сити - Вест Хэм
Чемпионат Англии - 9 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Вест Хэм на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Дэвид Мойес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Сити» отстает от «Ливерпуля» уже на 22 очка, о борьбе за чемпионство не думают даже самые оголтелые фанаты манчестерского клуба. Теперь задача Гвардиолы – не выпасть из тройки. Чтобы этого не произошло, очень важно победить «Вест Хэм» на «Этихаде». Кажется, не самая сложная задачка – лондонцы не выигрывали в АПЛ с 1 января и завязли в зоне вылета.