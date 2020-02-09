Шеффилд Юнайтед
    -
    17:00
    09.02.20
    Брамалл Лэйн
    Борнмут
      Чемпионат Англии • Тур 26
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      Шеффилд Юнайтед - Борнмут
      Чемпионат Англии - 9 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Борнмут на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Эдди Хaу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Борнмут и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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